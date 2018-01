Um grupo formado por 35 caçapavanos, santa-marienses e catarinenses curtiu alguns dias de férias no Rio de Janeiro na semana passada. Guiados pela agente de viagem Jose Barreto Tavares, a turma que ficou hospedada em hotel de Copacabana visitou os principais pontos turísticos da Cidade Maravilhosa. Parte do grupo conheceu as praias de Búzios. Antes, o pessoal visitou o Santuário Nacional de Aparecida (SP).



Fotos: Divulgação