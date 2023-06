ACF estreia no Gauchão de Futsal amanhã

A Associação Caçapavana de Futsal (ACF) joga amanhã, dia 03 de junho, às 20h, contra o Trianon Canguçu, no Ginásio de Esportes Dr. Cyro Carlos de Melo. A partida é válida pela primeira rodada do Gauchão de Futsal Sicredi Série C 2023.

Neste ano, 26 equipes participam da competição. Elas foram divididas em quatro grupos, distribuídos em duas conferências. A ACF está na Conferência Leste, Grupo D, ao lado de AACF (Chuí), AACJ (Jaguarão), Nadas Branco (Rio Pardo), Santa Cruz Futsal (Santa Cruz), e Trianon Canguçu.

Os times se enfrentam entre si dentro dos grupos, em turno e returno, e os quatro melhores colocados de cada grupo se classificam para as quartas-de-final da conferência. Os campeões de cada conferência farão a grande final da competição e garantirão o acesso para a Série B do campeonato em 2024.

O Gauchão de Futsal Sicredi Série C 2023 é o campeonato estadual com mais jogos ao longo da temporada, e envolve todas as regiões do Rio Grande do Sul. Até dezembro, serão disputadas 202 partidas na competição.

Imagem: Facebook/Reprodução