Aimoré Esporte Clube volta à ativa

Equipe caçapavana fundada na década de 1920 não participava de competições desde 1987, e agora disputará a Copa RS de Futebol Amador

Anos de glória. Assim pode ser definido o período de atividade do Aimoré Esporte Clube. Fundada em 08 de setembro de 1924, a equipe vestia azul, vermelho e branco, e foi campeã municipal em 1967, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982 e 1987; tricampeã estadual de Amadores Zona Centro-Sul em 1974, 1975 e 1976; e campeã da Taça Dr. Rubens da Rosa Guedes – torneio intermunicipal disputado entre Caçapava, Lavras do Sul e São Gabriel – em 1970.

Infelizmente, em 1987, as portas do clube foram fechadas. Mas isso está para mudar: o Aimoré está voltando à ativa e irá disputar a Copa RS de Futebol Amador em 2022. O evento foi anunciado em fevereiro deste ano pelo presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, e pelo então secretário do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus.

O regulamento da competição prevê a realização de oito etapas: municipal, microrregional, regional, estadual 1, estadual 2, estadual quartas de final, semifinal e final, mas o sistema de disputa dependerá do número de equipes inscritas em cada região. Os jogos serão em locais que tenham as estruturas exigidas pela organização do evento, e como premiação, serão concedidas medalhas e troféus aos participantes classificados em 1º, 2º e 3º lugares.

Inscrito na categoria livre, o Aimoré está na região 7, microrregião 28, junto a equipes de Bagé, Candiota, São José do Norte e Dom Pedrito. Avançando de etapa, poderá enfrentar equipes de Pelotas, Capão do Leão e Rio Grande, que também estão na região 7, mas em outras microrregiões. As datas dos confrontos serão definidas em sorteio marcado para ocorrer no dia 28 de junho, na sede da FGF.

Para viabilizar a participação no campeonato, o Aimoré já começou a organizar a venda de camisetas – que custam R$ 70,00 com nome e número e R$ 50,00 sem nome e número – e o quadro de sócios, que terão direito a, no mínimo, 50% de desconto na compra de ingressos para as partidas, além de prioridade para adquiri-los e, dependendo do plano, poderão levar aos jogos até três convidados que também terão descontos no ingresso. As mensalidades variam de R$ 10,00 a R$ 50,00.

Imagem: Aimoré FC/Divulgação