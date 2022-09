Ascorca promove corrida beneficente

A Associação dos Corredores de Rua de Caçapava do Sul (Ascorca) promoverá uma corrida beneficente no sábado, 1º de outubro, às 16h15min. O objetivo do evento é arrecadar fundos para ajudar no tratamento de um atleta do município que se lesionou durante uma competição.

O Cross Country Forte Dom Pedro II ocorrerá no entorno do ponto turístico, com um circuito demarcado de 745 metros e tem vagas limitadas. Os participantes poderão se inscrever nas modalidades 4,5km feminino e 7,5km masculino.

Os 10 primeiros colocados receberão troféus e medalhas personalizadas com pontos turísticos de Caçapava, cedidas pela Tibusco Radical Esportes. As inscrições custam R$ 25,00 e podem ser feitas em https://bit.ly/3dsqCcY. Também haverá corrida kids, em percurso de 400 metros, disputada na pista de atletismo do Areião e com inscrições gratuitas no dia do evento.

De acordo com a organização, o diferencial do Cross Country Forte Dom Pedro II é que o público poderá ver todo o percurso.

– Normalmente, se vê a largada e a chegada, mas dessa vez o pessoal vai poder acompanhar toda a prova do local da largada. Convidamos a todos para prestigiar os atletas de Caçapava e da região nesse desafio – declarou Gabriel Borges Gasparotto, representante da Ascorca e do grupo de corrida Vo2Max.

