Atleta arrecada fundos para cirurgia

O atleta caçapavano Arthur Danzmann Chaves passa por um dos momentos mais complicados na carreira dos esportistas: uma grave lesão. Com uma ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, ele passará por cirurgia para reconstrução no dia 24 de julho, em Porto Alegre. Mas, para isso, precisa arrecadar aproximadamente R$ 15 mil. Quem puder ajudar deve acessar https://bit.ly/46Fjfph e deixar sua contribuição.

Arthur defende a equipe de futebol americano Santa Maria Soldiers. Em maio do ano passado, atuando pela equipe, ele foi campeão gaúcho, título que também conquistou em 2016, 2017, 2018 e 2019. Também pelos Soldiers, o caçapavano conquistou uma Copa RS.

A lesão

São os ligamentos cruzados anterior e posterior que permitem que o joelho se mova para frente e para trás. Como eles não têm capacidade regenerativa, é necessária uma cirurgia de reconstrução. A ruptura de LCA é uma das lesões de joelho mais comuns. Atletas de esportes como futebol, basquete e futebol americano são os mais propensos a ela, que não é de fácil recuperação. Por se tratar de um processo biológico, ou seja, o próprio novo ligamento deve, no seu ritmo, adquirir suas funções plenamente, após a cirurgia, estima-se que a recuperação leve em torno de oito meses.

Foto: Gabriel Haesbaert