Atletas caçapavanos se destacam em desafios na região

Muita chuva, muito barro e muita superação. Este foi o cenário que os atletas da Associação de Corredores de Rua de Caçapava do Sul (Ascorca) e do grupo de corrida e caminhada Vo2Max encontraram no domingo, dia 03, durante os 30 quilômetros do 8º Desafio das Coxilhas e os 3 quilômetros da 7ª Volta de São Gabriel. Os corredores, 15 atletas ao todo, tiveram pela frente uma prova bem pesada no primeiro evento, com quase metade do trajeto em estrada de chão e o restante no asfalto. O mau tempo não deu trégua, e o percurso do segundo evento foi debaixo de chuva e com uma subida forte no último quilômetro.

Criado para incentivar a prática e a inclusão esportiva no município, o grupo Vo2Max organizou a excursão por meio de parcerias para tornar a ideia viável. Uma delas foi com a Ascorca, que contribuiu com a metade do valor do transporte. Além disso, uma doação anônima também foi responsável por diminuir os custos da viagem, arcando com as despesas dos lanches dos corredores, que deram um show à parte: todos subiram ao podium.

A Vo2Max seguirá com o projeto, e já tem quatro provas previstas para os próximos dois meses. O grupo pede o apoio de empresas que queiram fazer parte da iniciativa, ajudando os atletas para representar bem Caçapava em competições regionais e estaduais.

Resultados do 8° Desafio das Coxilhas (atletas caçapavanos) Eduardo Zago: 3° Lugar Geral Fellipe Lima: 9° Lugar Geral Paulo Mendes: 10° Lugar Geral Paulo Benhur: 18° Lugar Geral e 1° Lugar Categoria I Gabriel B. Gasparotto: 19° Lugar Geral e 3° Lugar Categoria D

Resultados da 7° Volta de São Gabriel (atletas caçapavanos) Goreti Dotto: 1° Lugar Categoria P Fabiano Campos: 7° Lugar Geral e 1° Lugar Categoria D Isaac Cantes: 3° Lugar Categoria B João Assis: 4° Lugar Categoria B Cristiano Chalmerens: 3° Lugar Categoria G Sérgio Trindade: 1° Lugar Categoria H Paulo Rogério: 3° Lugar Categoria F Carlos David: 2° Lugar Categoria I Kátia Ferreira: 3° Lugar Categoria O Carlos David Dias Cardoso: 2° Lugar Categoria até 18 anos

Primeiro Treinão Coletivo Vo2Max Será no dia 07 de maio, na pista de atletismo do Areião. Haverá alongamento coletivo antes e depois do evento, com o educador físico Elton Corrêa, além de música, ponto de apoio com água e frutas, e muito mais. Informações: (55) 9 9953-2134 ou pelo Instagram @vo2maxcp.

Foto: Camila Cantes/Vo2Max

Em Cacequi, atleta caçapavano vence primeira edição de rústica

Com apenas 23 anos, o caçapavano Mateus dos Santos Alves, da equipe Búfalos Team, foi o vencedor da Primeira Corrida Rústica e Caminhada de Cacequi, que desafiou os corredores em 3,05 quilômetros e aconteceu em 27 de março. O segundo colocado da rústica foi Heitor Soares Maia, de Cacequi e o terceiro lugar ficou com Gabriel Rodrigues Figueiredo, de São Gabriel.