Atletas promovem torneio beneficente

O VCF – Vôlei Feminino Caçapava e o VCM – Vôlei Masculino Caçapava estão organizando um torneio em benefício de Telmo Pazinato Fagundes, de 11 anos, que passa por tratamento oncológico em Porto Alegre. O evento será realizado em 28 de maio, a partir das 8h, na AABB.

As partidas de vôlei de quadra misto ocorrerão durante todo o dia, e a arbitragem será colaborativa, ou seja, alguns participantes irão arbitrar. As inscrições são individuais, custam R$ 20,00 por atleta e podem ser feitas até 25 de maio. Um dia antes do torneio, será realizado o sorteio das equipes.

Para assistir aos jogos, o ingresso custará R$ 2,00, e quem quiser poderá doar um valor extra. No local, serão comercializados lanches e haverá sorteio de brindes aos pagantes. Toda a renda será destinada ao tratamento de Telmo. Maiores informações e inscrições pelo WhatsApp (55) 9 8416-1615, com Estefania.

Imagem: Divulgação