Caçapavano é campeão gaúcho de futebol americano

Arthur Danzmann Chaves defende o Santa Maria Soldiers, que derrotou o Porto Alegre Pumpkins na grande final

O Santa Maria Soldiers conquistou o título de campeão gaúcho de futebol americano no domingo, dia 15, ao derrotar o Porto Alegre Pumpkins por 17 a 14 na grande final, disputada no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria. Esse é o sétimo título da equipe defendida pelo caçapavano Arthur Danzmann Chaves.

Em entrevista à Gazeta na terça-feira, dia 17, ele contou que seu interesse pelo esporte começou ainda na adolescência, quando passou a acompanhar a National Football League (NFL), a liga de futebol americano dos Estados Unidos. Aos 15 anos, ele foi aprovado na seletiva do Santa Maria Soldiers.

– No início de 2015, fiz minha primeira seletiva, mas não passei. Durante aquele ano, me preparei fisicamente e tentei de novo. Nesta, passei. Sempre fiz parte do Santa Maria Soldiers, clube que amo e do qual não pretendo sair, ao menos não antes de ser campeão nacional – declarou.

Aos 22 anos, Arthur já conquistou cinco títulos estaduais (2016, 2017, 2018, 2019 e 2022 – em 2020 e em 2021, o campeonato não foi disputado devido à pandemia) e uma Copa RS com o Soldiers. E além da camisa da equipe santa-mariense, ele só defendeu uma outra: a da seleção gaúcha sub-20, em jogo disputado contra a seleção catarinense, em 2018.

O campeonato gaúcho de 2022 foi menor do que nos anos anteriores, tendo apenas três jogos na primeira fase e a final. Sobre a participação do Soldiers no torneio, Arthur disse que foi um pouco complicado depois de os atletas ficarem dois anos sem praticar o esporte, mas o time soube ter resiliência nos momentos difíceis e humildade para aprender com os erros e evoluir ao longo da competição.

Invicto na primeira fase do campeonato, o Santa Maria Soldiers venceu a equipe do Venâncio Aires Bulldogs na estreia por 42 a 0. Assim como a final, a partida foi disputada no Estádio Presidente Vargas. Na segunda rodada, em Erechim, o Soldiers venceu o Coroados por 44 a 0. E na terceira e última partida, novamente em Santa Maria, derrotou o Santa Cruz Chacais pelo placar de 21 a 0.

– A equipe, esse ano, contava com muitos jogadores novatos, passando pelos seus primeiros jogos no esporte. Na primeira fase, apesar de terem sido jogos duros, conseguimos vencer todos com relativa folga. Na grande final, recebemos a equipe do Porto Alegre Pumpkins em um jogo duríssimo, com vitória no último lance da prorrogação. Foi emocionante e complicado, à altura do campeonato e da rivalidade entre os times – finalizou Arthur.

Foto: Gabriel Haesbaert