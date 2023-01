Caçapavano é o novo executivo de Futebol do Grêmio

O Grêmio anunciou, na tarde de ontem, dia 12, que o caçapavano Luís Vagner Vivian será seu novo executivo de Futebol. Antes de retornar ao clube em que trabalhou entre 2010 e 2014, ele atuava como gerente de Planejamento e Operações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em sua primeira passagem pelo Tricolor, Luís Vagner esteve à frente da logística da equipe profissional de futebol masculino, tendo atuado também como supervisor do Departamento. Após sair do Grêmio, em outubro de 2014, iniciou uma trajetória de oito anos na CBF, trabalhando na logística da Seleção Brasileira e, depois, como supervisor e gerente.

Luís Vagner Vivian é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e especialista em Gestão Esportiva e em Treinamento Desportivo. Desde a campanha do atual presidente do Grêmio, Alberto Guerra, ele já era cotado para trabalhar no clube, mas no cargo de supervisor do Departamento de Futebol.

Foto: Júlio Cordeiro/Agência RBS