Caçapavano é vice-campeão na 2ª etapa do estadual de jiu-jitsu

O atleta caçapavano Maykon Araújo conquistou o vice-campeonato No-Gi (sem quimono) na 2ª etapa do circuito estadual de jiu-jitsu. As provas foram disputadas no Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, no domingo, dia 05. Maykon Araújo é treinado pelo professor Jorge Freitas.

Foto: Divulgação