Caçapavanos se destacam em competições esportivas

Atletas caçapavanos se destacaram em competições esportivas na região. Nos dias 27 e 28 de agosto, Elton Corrêa e Robson Batista disputaram a segunda edição do Star GP, campeonato de jiu-jitsu realizado em Santa Maria. Elton sagrou-se bicampeão na categoria adulto faixa branca +76kg, e Robson ficou com o primeiro lugar na categoria faixa azul master +76kg. Eles treinam no CT Jorge Freitas, em Caçapava.

Já no dia 21 de agosto, os membros do grupo de corrida VO2 MAX participaram da Corrida contra a pólio, em Rosário do Sul. A prova contou com a participação de atletas de toda a região, e os caçapavanos conquistaram resultados expressivos. Confira:

Guilherme Nascimento – 4° lugar Geral Paulo Mendes – 7° lugar Geral e 1° lugar na categoria por idade Katia Dias Cardoso – 2° lugar na categoria por idade David Cardoso – 7° lugar na categoria até 15 anos

Crédito foto principal: Carlos David