Caçapavanos se destacam em competições

Atletas caçapavanos se destacaram em competições pelo Estado, nos dias 19 e 20 de novembro. O primeiro deles foi Gabriel Borges Gasparotto, que participou da etapa final do Circuito Trilhas e Montanhas, ocorrida no sábado, dia 19, na localidade de Salto Ventoso, em Farroupilha. Após serem disputadas as 11 provas de 2022 (a competição começou em janeiro), ele terminou o Circuito em 4º lugar na categoria 33/37 anos.

No domingo, dia 20, cinco atletas locais participaram da etapa de Santa Maria da Corrida do SESI “Correr faz bem”. Mais de 800 competidores participaram da prova, e os caçapavanos conseguiram ótimos resultados, com destaque para Guilherme Nascimento, que conquistou o 5º lugar Geral na prova de 6km.

Resultados dos atletas caçapavanos na Corrida do Sesi – Santa Maria Prova de 6km: Goreti Dotto – 38° lugar Geral feminino / 2° lugar em sua categoria Guilherme Nascimento – 5° lugar Geral masculino / 1° lugar em sua categoria Cristiano Chalmerens – 68° lugar Geral masculino / 9° lugar em sua categoria Prova de 3km: Fabiano Campos – 15° lugar Geral masculino / 3° lugar em sua categoria Gabriel Gasparotto – 22° lugar Geral masculino/ 5° lugar em sua categoria

Também no domingo, foi disputada a última etapa do Circuito Gabrielense de Corridas de Rua, e representantes de Caçapava estiveram presentes. A prova fez parte das comemorações de aniversário da Brigada Militar.

Resultados dos atletas caçapavanos no Circuito Gabrielense Paulo Mendes – 6º lugar Geral Antenor Macedonio – 7º lugar Geral Katia Dias – 2º lugar na categoria 45/49 anos Paulo Rogério – 9º lugar na categoria 40/44 anos Carlos David de Rosso – 2º lugar na categoria 55/59 anos Gilberto Tatsch – 3º lugar na categoria 55/59 anos

1ª Ultramaratona Internacional de Tupanciretã – No próximo final de semana, dias 03 e 04 de dezembro, Gabriel Borges Gasparotto representará Caçapava na 1ª Ultramaratona Internacional de Tupanciretã, que contará com a presença de atletas de todo o Brasil e de outros quatro países. Conforme a organização do evento, esta é a primeira prova oficial da Confederação Brasileira de Atletismo que ocorre no Rio Grande do Sul, e dela poderão sair integrantes da Seleção Brasileira. Serão 24 horas de corrida em quatro modalidades distintas.

Foto principal: ClickRun