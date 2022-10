Caçapavanos se destacam no Brasileiro de Taekwondo

Kelvin Paz, Nica Dias e Emanoel Machado durante o Campeonato Brasileiro de Taekwondo

Os atletas Kelvin Estevan Silva Paz e Emanoel Machado Dias, acompanhados do treinador Nica Dias, integraram a seleção gaúcha de Taekwondo para a disputa do Campeonato Brasileiro de seleções, que ocorreu em Caldas Novas (GO), entre os dias 14 e 16 de outubro.

Emanoel e Kelvin, que treinam há cerca de dois anos com Nica na Escola Elite Fight Artes Marciais, conseguiram a classificação para a seleção através da Copa RS de Taekwondo, disputada em Sapucaia do Sul, ao sagrarem-se campeão e vice-campeão, respectivamente, em suas categorias.

– Os resultados foram muito positivos. O Emanoel acabou o Brasileiro em 4º lugar da categoria Infantil (até 11 anos), uma posição muito satisfatória, tendo em vista o nível técnico do evento. E o Kelvin sagrou-se campeão da categoria Cadete (12 a 14 anos), derrotando atletas das seleções do Ceará, de Goiás e do Rio de Janeiro – declarou o professor Nica.

Para ele, a Escola Elite Fight representou não só Caçapava, mas também o Estado com honra, conseguindo resultados inéditos para o município e divulgando uma modalidade olímpica pouco difundida na cidade, além de mostrar a capacidade dos atletas caçapavanos.

– Gostaríamos de agradecer aos atletas, que treinaram muito para chegar até lá; aos pais que sempre nos apoiaram; aos patrocinadores: Lojas Movesul, Supermercado Minuano, Farmácia Droga-Giro, entre outros, por acreditarem nos atletas. E também agradecer aos nossos amigos Eliéser Souza e Antônio Almeida Filho (Lelo), que ajudaram com os custos da viagem; a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que pudéssemos estar lá; e em especial a Tamiris, minha esposa, por comprar a ideia junto comigo, auxiliar com o treino dos meninos e incentivá-los durante todos os eventos, seja com dicas técnicas ou acalmando eles antes das lutas – finalizou o professor.

Foto: Tamiris Fontoura