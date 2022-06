Caçapavanos sobem ao pódio na 3ª etapa da Copa Classic RS

A 3ª etapa da Copa Classic RS foi disputada sob muita chuva, no domingo, dia 5, no Autódromo Internacional do Velopark, em Nova Santa Rita. E os pilotos caçapavanos da equipe Surdiscar, Ciro Rosa, Daniel Miranda, Darcy Reck Jr. e Juliano Taschetto, se deram bem na prova.

O prenúncio de uma boa etapa veio no treino classificatório da manhã, quando Darcy Reck Jr., pilotando o Gol#19, fez a pole position, e Daniel Miranda, no Gol#138, ficou com o quarto tempo na categoria B e o décimo tempo geral.

A primeira prova do dia foi realizada também no período da manhã, e Reck a liderou até a bandeirada da primeira bateria, nas categorias Geral e C. A segunda bateria foi vencida por Beto Lacombe na Força Livre, e o Gol#19 venceu a Categoria C, conquistando sua segunda vitória.

Na categoria B, foi Ciro Rosa quem pilotou o Gol#138. Ele fez uma boa prova, disputando com seus concorrentes a quarta colocação, na qual permaneceu até o final das duas baterias.

À tarde, a corrida teve seu início com a intervenção do safety-car até o diretor de prova ter convicção de que era seguro dar a largada. Após 14 minutos de prova, Juliano Taschetto, no Gol#19, recebeu a bandeirada na segunda colocação.

Na quarta e última bateria do dia, o carro de Taschetto foi tocado no final da reta por um Opala de outra categoria, mas o piloto teve muita habilidade para controlar o veículo num dos pontos mais velozes do circuito, e continuou na disputa, mesmo perdendo tempo e uma posição. Ele chegou em terceiro lugar.

Na soma geral das quatro baterias, a dupla Reck e Tascheto subiu ao pódio para receber o troféu de 2º lugar e somou pontos importantes para o campeonato.

Daniel Miranda, que largou em quarto, disputou durante as duas baterias a segunda colocação com os fuscas dos experientes pilotos de Santa Maria, Mocir Figueira e Norberto, e conseguiu chegar na frente dos adversários. Com isso, na soma das quatro baterias, a dupla Miranda e Ciro Rosa ficou com a terceira colocação na categoria B.

Informações: Daniel Miranda

Fotos: Divulgação