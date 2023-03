Cerimônia marca o encerramento do projeto Correndo para o Futuro

Uma cerimônia realizada na quarta-feira, dia 22, na Câmara de Vereadores, marcou o encerramento do projeto Correndo para o Futuro. Financiada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul através do Programa Pró-Esporte RS, a iniciativa atendeu, diretamente, a mais de 50 alunos, que participaram de aulas de atletismo ministradas pela professora Valéria Santos, com o apoio do atleta Guilherme Nascimento, duas vezes na semana, nos turnos da manhã e da tarde. Além disso, dezenas de outras crianças puderam vivenciar a prática esportiva através de três eventos realizados.

Os alunos ainda participaram de competições esportivas realizadas pela Associação de Corredores de Rua de Caçapava do Sul (Ascorca) e pelo Grupo de Corrida Vo2Max. Eles tiveram grande destaque, dominando as primeiras colocações.

O projeto, no seu decorrer, contou com o apoio direto da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, do Coletivo Geoparque, da Unipampa, da UFSM, da Ascorca e do Vo2Max, além de incentivos das seguintes empresas locais, que disponibilizaram recursos para o engrandecimento dos eventos: Bamba Shop África, JM Comércio de Frutas, Óptica Caçapava, Funerária Santo Antônio, Gugu Distribuidora de Água Mineral, Farmácias Nicola e Beer House Distribuidora de Bebidas.

A cerimônia contou com a presença massiva dos alunos, da comunidade em geral e de representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, do Geoparque Caçapava, da Ascorca e do projeto. Durante o evento, foi dada a palavra ao atleta e coordenador-geral do Correndo para o Futuro, Eduardo Zago, que fez um resumo do que foi desenvolvido nos últimos nove meses, expondo parte do material esportivo adquirido e relatando a importância e as preocupações relacionadas à continuidade da Escolinha.

Na sequência, quem se manifestou foi a vereadora Patrícia Castro, representando o Legislativo. Ela demonstrou-se solidária à causa, confirmando o apoio da Câmara nas articulações para a continuidade do projeto.

Quem também discursou foi o prefeito Giovani Amestoy, que incentivou as crianças, falando sobre a importância da prática esportiva e do prosseguimento do projeto. Ao final da fala, ele firmou o compromisso de dar continuidade ao Correndo para o Futuro.

Representantes das mães de alunos do Bairro Sul e do Forte também falaram durante a cerimônia, ressaltando os benefícios da inserção da prática esportiva na vida de seus filhos e o anseio da comunidade pela continuidade dos trabalhos e pela manutenção da professora Valéria à frente dos serviços. Elas destacaram, ainda, a forma como o esporte fortaleceu o vínculo entre as famílias e dentro da comunidade.

Ao final do evento, os vereadores se demonstraram solícitos à causa, e os alunos receberam o certificado de participação no Correndo para o Futuro.

Fotos: Jonas Muller