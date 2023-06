CIRCUITO CORRER & CAMINHAR 2023: Segunda etapa é neste domingo

A Vo2 Esportes promove, neste domingo, dia 11, a segunda etapa do Circuito Correr & Caminhar Caçapava do Sul 2023, com a 2ª Rústica Nestor Markus Academia Phisical. Serão realizadas provas nas modalidades corridas de rua de 3km e 5km (para maiores de 16 anos), caminhada de 3km (maiores de 10 anos), corrida infantil de até 2km (idade de 11 a 16 anos) e corrida kids de até 400m (para menores de 10 anos).

As vagas são limitadas a 200 participantes, que podem se inscrever até amanhã, dia 10, ao meio-dia, em www.vo2esportes.com. As provas de corrida 3km e 5km e de caminhada começam às 9h, com largada na Rua Lúcio Jaime, 754, em frente à Academia Phisical. Antes disso, às 8h20min, ocorrerá a corrida infantil. A entrega dos kits será das 7h às 8h30min.

O Circuito Correr & Caminhar Caçapava do Sul 2023 será composto de sete etapas, cada uma delas levando o nome de uma empresa da cidade e/ou de uma pessoa entusiasta do esporte.

Imagem: Divulgação