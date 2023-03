COPA CLASSIC RS: Caçapavanos são premiados

A Equipe Surdiscar/4 Rodas, representada pelo piloto Juliano Taschetto, participou da Festa de Premiação dos Campeões da temporada de 2022 do esporte a motor do Rio Grande do Sul, que ocorreu na sexta-feira, dia 10. Organizado pela Federação Gaúcha de Automobilismo, o evento contou com a entrega do Troféu Breno Fornari.

Pelo segundo ano consecutivo, Juliano Taschetto e Darcy Reck conquistaram o Campeonato Gaúcho de Automobilismo da Copa Classic RS – Categoria C. Juliano destaca o empenho da equipe, que vem evoluindo. Nos anos anteriores, obteve grandes resultados com o Gol#19, e agora com o Voyage#19, melhorou seu desempenho nas pistas, trazendo mais um título para Caçapava.

– Quero agradecer a parceria do meu amigo e piloto Darcy Reck, e a todos os mecânicos, preparadores, apoiadores e, principalmente, à torcida de todo o Estado, que nos incentiva e dá forças para continuarmos competindo em igualdade com grandes pilotos. Nosso agradecimento especial às empresas que patrocinam a equipe e nos auxiliam para termos um equipamento de qualidade e competitivo. Esperamos a torcida de todos em 2023, e que venha o tricampeonato – declarou Juliano.

Foto: Divulgação