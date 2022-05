Corredores se destacam em prova em São Sepé

Membros da Associação de Corredores de Rua de Caçapava do Sul (Ascorca) participaram da Rústica e Pedal de São Sepé do domingo, dia 1º, e conquistaram posições de destaque nas provas. O evento foi organizado pelo Sesc e promovido pela Prefeitura do município vizinho em comemoração ao aniversário da cidade.

Além dos ótimos resultados individuais dos corredores, a Ascorca foi premiada com o troféu de maior equipe no evento, mostrando a força da corrida de rua em Caçapava.

Segundo um dos competidores, Gabriel Borges Gasparotto, a prova foi uma rústica de cinco quilômetros em um percurso pesado, com algumas subidas.

– No último quilômetro, havia uma subida bem forte, um belo teste para o condicionamento físico de todos participantes – destacou.

Confira os resultados dos atletas caçapavanos: Fellipe Lima 3° Lugar Geral Kátia Ferreira Dias 2° Lugar Categoria DF Goreti Dotto 2° Lugar Categoria EF Paulo Sérgio Mendes 1° Lugar Categoria DM Alcione Leite 3° Lugar Categoria DM Cristiano Chalmerens 4° Lugar Categoria DM Antenor Macedonio 1° Lugar Categoria EM Gilberto Luis Tatsch 2° Lugar Categoria EM Isaac Cantes da Silva 5° Lugar Categoria AM Fabiano Luis Campos 4° Lugar Categoria BM Gabriel Borges Gasparotto 5° Lugar Categoria BM Kahiky Ferreira Nascimento 6° Lugar Categoria BM Paulo Rogério de Bitencourt 8° Lugar Categoria CM

Fotos: Ascorca/Divulgação