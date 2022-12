O grupo de corrida Vo2Max e a Prefeitura promoverão amanhã, dia 10, às 7h, no Largo Farroupilha, a primeira edição do Desafio Solidário de Natal, com o objetivo de arrecadar alimentos, roupas, produtos de higiene e brinquedos para entidades do município, além de incentivar que os caçapavanos pratiquem atividades físicas.

Segundo a organização do evento, será demarcado um percurso na quadra da Igreja Matriz, e qualquer pessoa pode participar, seja caminhando, correndo ou fazendo uma doação. O treino terá duração de 12 horas, e durante todo o período, alguém estará se exercitando no local. A distância a ser percorrida, o tempo e o ritmo da atividade ficam a critério de cada um.