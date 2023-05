Domingo tem torneio beneficente

O torneio beneficente de vôlei de quadra misto, organizado pelo VCF – Vôlei Feminino Caçapava e pelo VCM – Vôlei Masculino Caçapava para arrecadar recursos para Telmo Pazinato Fagundes, de 11 anos, que passa por tratamento oncológico em Porto Alegre, é neste domingo, dia 28, na AABB.

As partidas começam às 8h e ocorrem durante todo o dia. A arbitragem será colaborativa, ou seja, alguns participantes irão arbitrar. As inscrições são individuais e custam R$ 20,00. Até a noite de quarta-feira, dia 24, 58 atletas de Caçapava e de São Sepé já haviam confirmado presença. O objetivo da organização é formar 10 times, portanto, as inscrições encerram ao atingir o número de 60 competidores.

Hoje, dia 26, às 20h, será realizado o sorteio das equipes, que poderá ser acompanhado ao vivo pelo Instagram, em instagram.com/estefania.fontoura e em instagram.com/torresrenatinho.

Para assistir aos jogos, o ingresso custará R$ 2,00, e quem quiser poderá doar um valor extra. No local, serão comercializados lanches e haverá mateada, além de sorteio de brindes aos pagantes. Toda a renda será destinada ao tratamento de Telmo. Maiores informações e inscrições podem ser obtidas pelo WhatsApp (55) 9 8416-1615, com Estefania.