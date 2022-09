Escola de artes marciais arrecada fundos para atletas participarem de campeonato

A escola de artes marciais Elite Fight está arrecadando fundos para custear a viagem dos atletas Emanuel Machado Dias, Kelvin Paz e Manuela Pereira Leão para participar do Campeonato Brasileiro de Taekwondo, que será disputado em Caldas Novas (GO), entre os dias 14 e 16 de outubro. As doações devem ser feitas via Pix, através da chave CNPJ- 31476478/0001-16, em nome de Elite Fight Artes Marciais. Quem contribuir com valores a partir de R$ 5,00 concorrerá a um botijão de gás P13, doado por Eliézer Souza, da Ultragaz.

Imagem: Divulgação