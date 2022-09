Esquenta para a Copa de Mundo: exposição “Caçapava de chuteiras” ocorrerá em outubro

A Casa de Cultura Juarez Teixeira (CCJT) e a Secretaria de Cultura e Turismo, por meio do Arquivo Histórico Municipal Nicolau Silveira Abrão, estão promovendo uma exposição que vai contar a história do futebol no município. “Caçapava de Chuteiras” apresentará fotos dos primeiros times da cidade e objetos relacionados ao esporte, como bolas, chuteiras e troféus, e incluirá uma programação especial para as crianças, com dias de jogos de futebol de botão, pebolim e tarde para troca de figurinhas.

A mostra será realizada em outubro, durante a Semana do Município, e quando a CCJT celebra um ano de atividade. Serão apresentadas fotos históricas dos mais tradicionais times da cidade, como o Caçapava, o Aymoré, o Floriano, o Gaucho, o Coríntians e o Camaquã, além de imagens do futebol contemporâneo, cedidas pela Coordenadoria Municipal Esportiva (CMD).

Para ilustrar a exposição, a CCJT e o Arquivo começaram uma campanha para arrecadar outros objetos relacionados à história do futebol em Caçapava, como camisetas, troféus, medalhas, figurinhas e recortes de jornais. A ideia também é contar a história do futebol feminino na cidade. Quem tiver informações ou puder emprestar algum material pode entrar em contato pelo WhatsApp (55) 9 9966-1582 e pelo e-mail ccjuarezteixeira@gmail.com.

Homenagem ao atleta Caçapava

Falecido aos 61 anos, em 2016, Luís Carlos Melo Lopes foi um dos maiores ídolos do Inter. Na mostra, serão expostas cópias de documentos relacionados ao jogador, emprestadas gentilmente pela família do atleta, pelo Arquivo Histórico do Internacional, e pelo consulado do clube na cidade.

Caçapava foi campeão gaúcho com o Inter em 1974, 1975,1976 e 1978, e fez parte da Seleção Brasileira em 1976 e 1977. Jogando pelo Corinthians, foi campeão paulista em 1979. Já em 1984, sagrou-se campeão cearense pelo Ceará. Antes de encerrar a carreira, em 1987, jogou também pelo Palmeiras, pelo Vila Nova, de Goiás, e pelo Novo Hamburgo. Como ex-jogador, participava de eventos, trabalhando no departamento de Relacionamento Social do Inter, levando a história do clube a diversas cidades e alegrando colorados e coloradas que o recebiam como verdadeiro craque que foi.

A exposição vai lembrar também outro jogador da terra, Sérgio do Amaral Meirelles (1939-1995), que também ficou conhecido como Caçapava e foi hexacampeão gaúcho pelo Grêmio em 1966. Ele começou sua carreira profissional em Santana do Livramento, jogando pelo Esporte Clube 14 de Julho; passou pelo Brasil de Pelotas, onde ficou até 1966, e foi para o Grêmio. Jogou ainda no Pelotas, por quatro temporadas, encerrando a carreira.

Outro destaque da cidade é Jailson Marques Siqueira, formado no Guarani de Bagé e no Grêmio, com passagem pelo exterior, e jogando atualmente no Palmeiras.