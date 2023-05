Festa para a família: escola de patinação promove rústica inclusiva

Por Tisa de Oliveira

A escola de patinação Sonho sobre Rodas promove, neste sábado, dia 06, a partir das 14h, uma rústica inclusiva. Esta é a segunda edição do evento, que começou em 2019. O local escolhido é a Praça Osvaldo Aranha, em frente ao Hospital. Haverá venda de lanches, salgados, doces e refrigerante, além de brinquedos para as crianças, mateada e outras atrações. A professora Jocelaine Luiz, do Espaço Jô Danças, fará um aulão para todos que estiverem presentes.

“Vai ser uma junção para reunir as famílias. Convidamos a comunidade para que venha passar a tarde, torcer por seus atletas e ajudar nossa escola na organização do show de final de ano. É desta forma que conseguimos apresentar para vocês fantasias lindas no espetáculo”, destaca a professora e idealizadora da escola, Jianny Moreno.

A proposta da atividade, promovida pelo grupo adulto, surgiu das educadoras físicas e alunas da escola, Pérsia Dorneles e Ana Paula Casanova, que, em parceria com pais que são proprietários de academias, estão organizando a competição.

“Somos uma escola bem grande, e cada turma tem liberdade de promover atividades para angariar fundos para nossa atração principal, que é o show no final de ano”, explica Jianny.

As inscrições para a rústica podem ser feitas na loja Pimpolhos, na Rua Quinze de Novembro, até hoje, dia 05. O valor é R$ 30,00; escolas e grupos com mais de dez pessoas pagam R$ 25,00 por competidor; crianças até 12 anos pagam R$ 10,00; e atletas especiais não pagam. No dia do evento, a inscrição custará R$ 35,00. Se chover, a rústica será transferida para o próximo sábado, dia 13.

“Recebemos patrocínio para a premiação em dinheiro, e todas as categorias receberão medalhas. É um valor simbólico; não é muito, mas já tira o investimento da inscrição e do lanche. Será um dia alegre e animado. Por isso, reforçamos o convite: levem cadeiras, chimarrão e passem a tarde conosco”, convida Jianny.

Foto: Divulgação