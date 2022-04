Gabriel Gasparotto é vice-campeão de ultramaratona

O atleta caçapavano Gabriel Borges Gasparotto ficou com o 2º lugar na categoria 33 a 37 anos da ultramaratona de 50 quilômetros da 4ª Etapa do Circuito Trilhas e Montanhas. A prova foi disputada no sábado, dia 23, em Arrio do Meio, no Vale do Taquari.

Gabriel disputou a prova com outros 84 ultramaratonistas de todo o Brasil. A largada foi dada às 7h, sob forte neblina e uma garoa. Havia chovido durante toda a noite anterior.

Segundo o atleta caçapavano, esta etapa foi de grande dificuldade técnica, com aproximadamente 2,3km de ganho de elevação e um percurso composto, em sua maior parte, por trilhas de mata fechada, com muitas pedras soltas, barro, raízes e espaço para uma única pessoa. Além disso, as subidas e as descidas eram bastante íngremes e longas. O restante do percurso foi em uma estrada de cascalho solto.

– Foi uma prova muito boa. Difícil, mas muito bonita, se passa por lugares lindos no trajeto. Consegui fazer o que havia planejado, mantive um ritmo constante do início ao fim, parando somente em dois pontos de apoio para repor a água da mochila e os alimentos – comentou.

Gabriel conclui a prova às 14h, com o tempo oficial de 07h01min46s. Além do 2º lugar em sua categoria, ele também ficou no 24° lugar geral.

– Saí muito satisfeito com o resultado. Esta foi minha segunda ultramaratona em trilha, e consegui evoluir bastante desde a última. Considero minha melhor prova até hoje. Gostaria de agradecer a todos que torcem por mim, em especial meus apoiadores Vo2Max, Diburguer, Academia Torkefit, Assessoria Esportiva Ideia Fixa, Clinica Corpo e Mente Planos Assistenciais, Armazém da Lili, Ascorca, Koala Motel, Renatinho Personalizações e St Gráfica e Xerox – finalizou Gabriel.

Com nove provas restantes ano, a próxima ultramaratona da qual ele participará será a Salto do Rio Pardinho 108km, em agosto. Quem quiser apoiar o atleta pode entrar em contato pelo telefone (55) 9 9714-9397.

Foto: Ideia Fixa Assessoria Esportiva