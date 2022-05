Inscrições abertas para aulas de atletismo

Estão abertas, até 1º de junho, as inscrições para as aulas de atletismo do Projeto Correndo para o Futuro, financiado pelo Programa Pró-esporte RS, do Governo do Estado. Podem participar meninos e meninas com idades entre 11 e 14 anos.

Os interessados devem comparecer no Conselho Municipal de Desportos (CMD), no Ginásio de Esportes Dr. Cyro Carlos de Melo, das 9h às 15h, acompanhados pelos pais ou responsáveis e portando atestado de frequência escolar e uma foto 3×4.

As aulas são gratuitas e estão previstas para iniciar em junho. Maiores informações pelo telefone (55) 3281-1050, que também é WhatsApp.

Imagem: Divulgação