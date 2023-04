Pádel chega com força e conquista os caçapavanos

Por Tisa de Oliveira

O pádel, esporte que está se popularizando no país, ganha cada vez mais força em Caçapava. É que a modalidade, segundo os praticantes, torna-se um vício. Além disso, garante a diversão de toda a família, independente da idade. A CP Padel inaugurou em julho de 2022 e tem uma quadra, professor e raquetes à disposição. Difícil, mas não impossível, é encontrar um horário livre, já que a procura não para de crescer.

“Era um sonho antigo que tínhamos e, com o crescimento do pádel na região, decidimos que era o momento de arriscar. Disponibilizamos aulas individuais ou em turmas, e sempre temos alguém no local para apresentar as regras e os princípios básicos para quem ainda não conhece a modalidade. As partidas podem ser mistas, proporcionando diversão para a família inteira”, destacam Nilberto Barbosa e Matheus Moura, que, em parceria com Bruno Dias e Fabiano Pazinato, são sócio-proprietários da CP Padel.

Da quadra de alvenaria para a de grama sintética

“Conheci o pádel em 2006. Naquela época, havia uma quadra em uma propriedade particular, que era feita de alvenaria. Quando a CP Padel trouxe o esporte pra cá, fui conhecer como era uma quadra de vidro e grama sintética. Joguei e não parei mais. Passei a jogar de três a cinco vezes na semana, pois realmente o esporte é viciante. No início, era mais para prática do esporte, mas logo resolvi participar de torneios na região, nos quais posso testar minhas habilidades e me divertir ainda mais”, conta Tarciso Almeida Machado.

Para melhorar o desempenho na quadra, ele revela que procura fazer aulas em Caçapava e nas cidades vizinhas.

“Em São Sepé, o pádel é praticado há um pouco mais de tempo. Lá tem ótimos jogadores, e sempre somos bem recebidos. É importante ter um professor para corrigir os erros e ensinar novas técnicas. Além disso, as aulas em grupo são uma ótima oportunidade de conhecer novas pessoas e jogar com diferentes estilos de jogo”, diz.

Tarciso também acompanha torneios na região, pois gosta de ver jogadores mais experientes em ação, aprender com eles e se inspirar para melhorar no esporte. Em relação a isso, afirma que a internet é uma aliada, e que já assistiu a inúmeros jogos, e buscou informações sobre o esporte.

“Sinto que o pádel é uma comunidade. Conheci muitas pessoas legais e sinto que todos estão unidos pela paixão pelo esporte. Além disso, me ajuda a relaxar e esquecer os problemas. Se você ainda não experimentou o pádel, fica a dica: esse esporte é uma ótima maneira de se divertir, fazer novas amizades e desafiar-se a melhorar a cada jogo”, enfatiza.

Pádel está conquistando espaço

Para o educador físico Guilherme Ellwanger, o pádel vem conquistando espaço por ser um esporte viciante e capaz de trazer benefícios significativos à saúde física e mental. Se praticado com regularidade, melhora o condicionamento físico. E por ser um esporte muito dinâmico, o atleta precisa estar alerta o tempo todo, em movimentos constantes. Em função dos “arranques”, aumenta os reflexos e a agilidade, além de tonificar os músculos inferiores e superiores e fortalecer as articulações. Proporciona, ainda, relaxamento mental: é uma forma de reduzir o estresse do dia a dia, trazendo uma sensação de aumento do bem-estar.

De acordo com ele, o pádel é democrático: pode ser praticado por toda a família, o que é um grande diferencial. É ideal para crianças e adultos que buscam iniciar nos esportes, pois o ambiente é positivo e agradável. Também é uma modalidade que se adapta às características dos jogadores e que pode ser praticada em qualquer fase da vida. Oferece resistência, pois faz com que a pessoa mantenha uma intensidade constante e prolongada. É um exercício para se mover facilmente e para que os músculos tenham elasticidade suficiente para realizar uma ação.

“Por ser um exercício físico aeróbico, queima até mil calorias por partida – cada partida dura cerca e uma hora e meia – e melhora a capacidade cardiorrespiratória, reduzindo os riscos cardíaco e de acidente vascular cerebral”, acrescenta.

Esporte para toda a família

Clarissa Ribeiro recorda que, no dia 20 de julho de 2022, teve a primeira aula na CP Padel, com o professor Gustavo Soares.

“Comecei por lazer. Com o tempo, passei a gostar de participar de torneios, mais por integração e desafios do que por competição. Além de ser um ótimo exercício físico, costumo dizer que é uma ótima terapia também. Dentro da quadra, esquecemos os problemas, concentramos, desconcentramos, rindo de lances e de esquecimentos na contagem de pontos, e também nos superamos e evoluímos a cada jogada”, assegura.

Ela joga duas vezes por semana, e confessa que gostaria de jogar mais.

“Jogo partidas com mulheres e em duplas mistas, que exigem mais, devido ao nível de evolução e de volume de jogo masculino. Para quem quer iniciar a praticar, o pádel é excelente para fazer novos amigos e estreitar relações com os antigos. O ambiente é muito sadio e familiar. Procure uma quadra e um professor para ter mais informações e começar logo nesse esporte que está ganhando cada vez mais o coração dos caçapavanos”, recomenda.

Dicas para quem não conhece o esporte e quer se aventurar Por Gustavo Soares – professor da CP Padel Como segurar a raquete: antes de começar a jogar, é importante prender a alça da raquete no pulso, para evitar que ela caia. A empunhadura mais utilizada é a continental, que consiste em colocar a mão em formato de V na lateral da raquete, e ir descendo até o final do cabo. Então, é só fechar a mão e segurá-la. Essa empunhadura serve para todos os tipos de golpes. O pádel é um esporte de paciência. No início, a maioria dos pontos é por erros dos adversários, então, tenha paciência para trocar bolinhas com eles, não tente definir o ponto na primeira jogada. Posicionamento: tente não ficar muito perto do vidro para facilitar a devolução dos rebotes. As paredes de vidro laterais e do fundo ajudam o atleta. Saque: o primeiro saque sempre é do lado direito, para o lado esquerdo, ou seja, em diagonal. Ao final do ponto, o próximo saque será no lado contrário ao anterior, a menos que a partida esteja empatada em 40/40. Nesse caso, quem está recebendo o saque pode definir o lado. E quem está sacando tem sempre duas chances, ou seja, pode errar o primeiro e tentar novamente. Pontuação: é o mesmo sistema do tênis. Quando uma dupla ganha seu primeiro ponto, o jogo fica “15” (15/0, por exemplo); ao ganhar o segundo, fica “30”; ao terceiro, “40”; e ao quarto, a dupla vence o game, a menos que ambas as duplas tenham feito três pontos anteriormente. Nesse caso, o jogo fica empatado “iguais”, e a dupla que está defendendo escolhe o lado que receberá o saque. Quem fizer o ponto vence o game. A dupla que ganhar seis games primeiro, sempre com diferença de dois games, ganha o set. Caso esteja 6-6, joga-se o tie-break, no qual a pontuação muda e é contada de um a sete. Quem fizer sete pontos primeiro, sempre com diferença de dois pontos, vence. Todos os pontos começam com o saque. Quem saca tem de estar com ambos os pés atrás da linha e deve deixar a bola bater na área de serviço antes de acertá-la. No momento em que bater na bola, ela tem de estar a uma altura igual ou inferior à da cintura do jogador, e ele tem de ter, pelo menos, um pé tocando no chão. A bola tem de passar por cima da rede e bater primeiro dentro do quadrado de serviço diagonalmente oposto. Se, após bater na quadra, a bola bater no vidro, o saque é válido; se bater na tela, é considerado fora. Quem está recebendo o saque é obrigado a deixar a bola quicar no chão antes de rebater. Mas isso só é regra para o saque. Durante o jogo, é válido rebater sem que ela toque o chão.

Fotos: Divulgação