“Projeto Correndo para o Futuro” dá seus primeiros passos

Como diria o filósofo e pensador chinês Confúcio: “Sonhar com o impossível é o primeiro passo para torná-lo possível”. Sonhando com um futuro melhor para o esporte em Caçapava do Sul, o atleta Luiz Eduardo Oliveira Zago, a professora de Educação Física, Valdirana Zago, e a produtora cultural Cátia Cilene Morais Dutra criaram o projeto “Correndo para o Futuro”.

Os primeiros passos da iniciativa foram dados durante a cerimônia de abertura do projeto “Correndo para o Futuro”, que foi realizada na quinta-feira (9), no Instituto Municipal de Educação. Durante o evento, foi apresentado o projeto e como serão executadas as atividades com os alunos para as autoridades e a comunidade em geral. Além disso, foram distribuídas as camisetas do projeto para o prefeito de Caçapava do Sul, Giovani Amestoy, à equipe de trabalho e aos alunos presentes.

Estiveram presentes no evento: chefe do executivo do município e secretários, professor-coordenador do Atletismo da UFSM, Luiz Fernando Cuozzo Lemos, e atletas da Universidade, representando a UNIPAMPA, Evelton Ferreira, representante da Associação de Corredores de Rua de Caçapava do Sul (ASCORCA) e representante da empresa TiBUSCO Radical Esportes, Gabriel Gasparotto, e o atleta caçapavano Francisco Assis Paz.

Para Cátia Dutra, “Correndo para o Futuro” é um modo de formar novos atletas para representarem a cidade nas competições pelo mundo, assim como os caçapavanos Anderson Henriques, que é atleta da Seleção Brasileira de Atletismo, e Thainá Oliveira, que conquistou o segundo lugar 3000 metros do Campeonato Estadual Sub-18.

O projeto

“Correndo para o Futuro” foi uma das 24 iniciativas contempladas no Edital 01/2019 “Pró-Esporte RS FEIE Novas Façanhas no Esporte”, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O projeto sairá do papel por meio de uma Escolhinha de Atletismo para alunos de 11 a 14 anos. Eles terão aulas de Arremesso de Peso e Lançamento de Pelota, Saltos, Corridas e Disco. As aulas serão semanais e terão apoio e aulas especiais com atletas maratonistas de Caçapava do Sul e região.

O projeto tem a parceria da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul e do “Geoparque Caçapava”, com a participação da coordenação do atletismo e do PET de Educação Física da UFSM. Participam também TiBusco Radical Esportes e ASCORCA.

As inscrições para a Escolinha de Atletismo estão com as inscrições abertas e são gratuitas. Alunos de 11 a 14 anos interessados devem comparecer no Centro Desportivo Municipal (CMD), no Ginásio de Esportes Melão, das 9h às 15h, acompanhados dos pais ou responsáveis e com um atestado de frequência escolar e uma foto 3×4. Mais informações pelo telefone (55) 3281-1050.

Texto: Franciele Marques (Mtb: 18020)

Fotos: Imprensa da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul