Torneio beneficente reúne atletas na AABB

O torneio beneficente de vôlei de quadra misto, organizado pelo VCF – Vôlei Feminino Caçapava e pelo VCM – Vôlei Masculino Caçapava reuniu 58 atletas do município e de outras cidades da região no domingo, dia 28 de maio, na AABB. Foram arrecadados R$ 2.730,78 para ajudar a custear o tratamento oncológico de Telmo Pazinato Fagundes, de 11 anos.

Os participantes se inscreveram de forma individual, e nove equipes foram sorteadas previamente para disputar as partidas, que começaram pela manhã e se estenderam ao longo do dia. Foram premiados com medalhas os quatro melhores times e os atletas Cleuza e Julinho, que receberam o título de Destaque do torneio, outorgado por Telmo, que pode assistir às partidas transmitidas pelo Instagram.

Todo o valor arrecadado com as inscrições, os ingressos e a venda de lanches e bebidas, além de doações recebidas durante o evento foi encaminhado à família do menino. Telmo Fagundes está internado no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, e trata um linfoma desde fevereiro deste ano. Ele está na terceira fase de quimioterapia e responde bem ao tratamento. Quem quiser ajudar, pode realizar doações através da chave pix laispazinato46@gmail.com.

Fotos: Divulgação