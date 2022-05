Vo2 Max promove treino coletivo

O grupo de corrida Vo2 Max promove amanhã, dia 14, às 14h, um treino coletivo na pista de atletismo do Areião. O objetivo da atividade é incentivar a prática esportiva através da caminhada e da corrida. O treinamento consistirá em um simulado de prova de três mil metros, ou seja, sete voltas e meia na pista. Como se trata de um evento recreativo, não terá premiação.

Segundo a organização, será montada uma estrutura completa para o treinamento, com dicas de corrida para iniciantes; ponto de apoio com água e frutas; e espaço kids com brinquedos infláveis, cama elástica e pipoca. Além disso, um educador físico irá realizar um alongamento coletivo antes e depois da atividade.

Imagem: Divulgação