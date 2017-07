Estação do INMET registra 0,3º C em Caçapava do Sul

Foto tirada às 7h desta terça-feira, dia 18, no Forte D.Pedro II, em Caçapava

A Estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) instalada no Aeródromo de Caçapava do Sul, localizado na estrada da Aviação (foto), registrou temperatura de 0,3º C no amanhecer desta terça-feira, dia 18. Em alguns locais houve registro de geada.

Pelo menos 15 cidades gaúchas registraram temperaturas negativas. A menor temperatura foi registrada na cidade de São José dos Ausentes, na Serra, com mínima de -3,4°C.

Além de São José dos Ausentes, foram registradas temperaturas negativas em cidades como Santa Rosa (-2,9°C) Cruz Alta e Tupanciretã, com -2,8°C, Serafina Corrêa, onde os termômetros marcaram -2,4°C, Soledade, com -2,1°C e Cambará do Sul, com -2°C.

Gazeta de Caçapava

Fotos: Marcelo Marques/Gazeta e Inmet/Divulgação

18.07.2017 – 10h49