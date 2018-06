O Estação Gazeta (Podcast) estreia nesta terça-feira, dia 05 de junho de 2018. A primeira entrevista é com a fisioterapeuta Glaciele Teixeira, que fala sobre a importância da atividade física no inverno e a sua relação com a Fisioterapia.

O “Estação Gazeta – Podcast”, um novo formato de notícias e entrevistas em Caçapava do Sul. O podcast é como um programa de rádio, porém sua diferença e vantagem primordial é que você pode ouvir o que quiser, na hora que bem entender.



Basta acessar o site www.gazetadecacapava.com.br ou https://soundcloud.com/user-786964986 no Sound Cloud e clicar no play para ouvir ou baixar o episódio.