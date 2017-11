Estado lança edital para contratação de 600 guarda-vidas civis temporários

Foto: Alex Rocha/Palácio Piratini

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) abriu inscrições para o processo seletivo para contratação de guarda-vidas civis temporários. Serão 600 vagas para atuação nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, em praias de mar e águas internas. O edital foi publicado nesta segunda-feira (27), no Diário Oficial do Estado (DOE). As inscrições seguem até 12 de dezembro e devem ser feitas no site da Brigada Militar.



Para se inscrever, o interessado deve ter entre 18 e 45 anos (ambos os sexos), Ensino Fundamental completo, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade. No momento da inscrição, o candidato já faz a opção por águas do mar ou águas internas.



O processo seletivo se dará em duas fases. A primeira será de habilitação específica, que consiste em exames de saúde, mental e aptidão física, e a segunda, de capacitação técnica para os aprovados na primeira etapa, com duração de 200 horas/aula. A primeira fase ocorrerá no dia 29 de dezembro. Durante o período de contratação, o guarda-vida temporário receberá R$ 2 mil mensais, com acréscimo de 100% a título de risco de vida, 30 vales-refeição e auxílio-transporte.



Disposição de vagas

Para águas do mar, são oferecidas 460 vagas: 360 no Litoral Norte e 100 no Litoral Sul. Para águas internas, são 140 vagas: 16 no Litoral Norte, 30 na Região Metropolitana, 14 em Porto Alegre, 20 na Região Sul, 16 na Região Central, 14 no Vale do Rio Pardo, 16 no Vale do Rio dos Sinos e 14 na Fronteira Oeste.



Municípios onde poderão desempenhar a função

Salvamento aquático em águas do mar

Torres, Arroio do Sal, Capão da Canoa, Xangri-lá, Imbé, Tramandaí, Cidreira, Balneário Pinhal, Palmares do Sul, Mostardas, Tavares, São José do Norte, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e Chuí.



Salvamento aquático em águas internas

Porto Alegre, Taquara, Triunfo, Montenegro, Pelotas, São Lourenço, Santa Vitória do Palmar, Arroio Grande, Nova Palma, Restinga Seca, Santa Maria, Jaguari, São Francisco de Assis, São Vicente do Sul, Lavras do Sul, Mata, Toropi, São Pedro do Sul, Cachoeira do Sul, Rio Pardo, Vale Verde, Serafina Corrêa, General Câmara, Viamão, Arambaré, Tapes, Barra do Ribeiro, Cristal, São Jerônimo, Pinhal, Cidreira, Santo Antônio da Patrulha, Osório, Candiota, Dom Pedrito, Rosário do Sul, Cacequi, Santana do Livramento, Manoel Viana, Itaqui e Cruz Alta.



Mais informações podem ser obtidas nos sites do Corpo de Bombeiros ou da Brigada Militar ou, também, no Departamento Administrativo do CBMRS (Rua Silva Só, 300, Santa Cecília, em Porto Alegre). Podem ser feitos contatos também pelos telefones (51) 3327-2132 e 3327-2160.



Confira aqui o edital.



Fonte: Cassiane Osório/Secom