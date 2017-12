Estrada afora em benefício do hospital de Caçapava

O grupo de música gaúcha de Caçapava do Sul “Estrada Afora” promove baile em benefício do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, no sábado, dia 30, às 22h, no CTG Pampa e Querência.

Para curtir o fandango animado por Marcos Marques (Gaita e Voz), Thiago Dias (Gaita), William Borba (Baixo e Voz), Gilberto Marques (Guitarra e Voz) e Rafael Santos (Bateria) e ainda contribuir para o hospital, você paga apenas R$ 10 e leva um quilo de alimento não perecível. O traje é alto esporte.

Mais informações (55) 99625 7168 ou 996479346.