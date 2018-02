Ex-alunos do CRES relembram o período de escola

Ex-alunos, funcionários e professores participaram do encontro para recordar os bons momentos

(Fotos: Marcelo Marques/Gazeta de Caçapava)



O tempo da escola é uma época que marca a vida das pessoas e faz memórias. Momentos de muito aprendizado, mas também tempo de fazer amizades, conhecer gente e ser conhecido, formar laços e viver histórias.



Entre as décadas de 1980 e 1990, o Centro Rural de Ensino Supletivo (CRES), atual ETERRG, acolheu os sonhos de jovens de Caçapava do Sul e região e deu início a uma época cheia de histórias entrelaçadas. O CRES definiu a infância e adolescência de algumas gerações de estudantes.

A relação fraterna entre alunos, professores e funcionários foi celebrada no domingo, dia 04 de fevereiro de 2018, Cerca de 40 pessoas se reuniram em uma festa para celebrar os momentos vividos.

Com a facilidade das redes sociais, o vínculo que estava disperso com o tempo pode ser retomado e permanecerá no grupo do WhatsApp.

– Não é uma turma, são várias. É um pessoal que só quer matar a saudade e reviver os bons momentos de anos atrás – explica Adriano Dias, um dos organizadores do evento.

O 1º Encontro de Ex-alunos do CRES teve entrega de certificados, depoimentos, almoço, foto oficial e o grupo plantou uma árvore para simbolizar o encontro que reuniu pessoas vindas de várias cidades do Rio Grande do Sul.