Ex-presidente do SR faz balanço da gestão

Após dois mandatos à frente do Sindicato Rural e outro na vice-presidência, o ex-presidente Sandro Ferreira destaca o trabalho realizado pela diretoria da entidade nos últimos seis anos.

Segundo ele, entre as ações estão a revitalização do parque de exposições, integração com a sociedade, aproximação do sócio e ajuda às autoridades no combate ao abigeato.

– O crime de abigeato é uma de nossas maiores preocupações, porque causa prejuízo ao produtor rural e risco à saúde pública, e o Estado não consegue resolver sozinho. Por isso contribuímos para compra de uma caminhonete da Patrulha Rural da Brigada Militar – disse.

Ferreira destacou ainda a dificuldade das entidades do município de encontrar associados interessados em presidi-las.

– Algumas pessoas comentam que são sempre os mesmos à frente do Sindicato, porém, elas não sabem que nossa entidade não tem um grande número de sócios, pois para se associar o produtor tem que possuir mais de 72 hectares e a propriedade em seu nome. Outra questão é o fato do associado ter que trabalhar para o sindicato em meio a seus afazeres diários de sua propriedade – informa.

Sobre o novo presidente, Airton Machado de Oliveira, Ferreira disse que confia em seu trabalho na entidade rural.

– O Airton vem com a missão de se doar ao Sindicato. Temos total confiança, estão bem de presidente – declara.