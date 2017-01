Ex-secretário de Obras assume cargo na Prefeitura de Santa Maria

O militar da reserva Eduardo Leitão Crisóstomo (PPL), 56 anos, que foi candidato a vice-prefeito na chapa de Werner Remplel (PPL), é o novo secretário adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos do governo Jorge Pozzobom (PSDB), em Santa Maria.

Crisóstomo nasceu em Fortaleza, no Ceará. Veio morar em Santa Maria por conta da vida militar. Entre 2008 e 2011 foi Secretário de Obras, depois de Planejamento, no governo Zauri Tiaraju, em Caçapava do Sul.

Coronel da reserva, serviu ao Exército brasileiro por 32 anos, atuando na área de Engenharia. Ingressou na reserva como coronel. Formado em Ciências Militares na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).