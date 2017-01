Expediente da Câmara de Vereadores terá novo horário a partir de março

A Câmara de Vereadores passará a funcionar em novo horário a partir de março. Os vereadores, a presidência e a direção decidiram que o Legislativo terá expediente igual ao da Prefeitura, das 9 às 15 horas.

O recesso parlamentar será em fevereiro e assim que reiniciar as atividades, o novo horário entrará em vigor. A primeira sessão, pós recesso será no dia 06 de março.

A Câmara também estuda a mudança de horário das sessões. Durante reunião, na terça, dia 10, a mesa diretora resolveu acatar a indicação da vereadora Márcia Gervásio. Ela sugeriu que as sessões sejam realizadas às 19h, para que a população possa participar, já que no horário habitual, às 14h, as pessoas estão trabalhando.

Sobre esta alteração, a assessoria de imprensa do Legislativo está realizando uma enquete na página do facebook. Para opinar é só acessar: Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul