Caçapava do Sul recebe Exposição de Carros Antigos no sábado, dia 1º de julho, a partir das 14h, em frente ao Clube União Caçapavana, Largo Farroupilha e Praça da Matriz.

O evento é uma ação dos apaixonados e colecionadores de veículos antigos e contará com aproximadamente 40 carros como: Fuscas, Opalas, Chevettes, entre outros. Haverá também no local mateada com a ervateira Valério.

(Comunicação da Prefeitura)