Exposição ‘Olhai o Pampa’ traz imagens do bioma que é próprio do RS

A mostra, do fotógrafo Otávio Teixeira, explora os mais diversos aspectos do bioma pampa

(Foto: Otávio Teixeira / Divulação)

As paisagens do pampa gaúcho recebem homenagem especial na exposição ‘Olhai o Pampa”, que estará no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, em Porto Alegre, a partir de quarta-feira (31). A mostra, do fotógrafo Otávio Teixeira, explora os mais diversos aspectos dessa região do Rio Grande do Sul.



São paisagens, retratos, a lida campeira, o homem do campo registrados pelos variados prismas e olhares sobre o bioma, que nas línguas quéchua e aimará significa planície. As imagens foram captadas entre 2012 e 2013.



Otávio Teixeira é repórter fotográfico, natural de Viadutos, graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Dedica-se à fotografia desde 1996. Foi colunista e fotógrafo do jornal eletrônico Baguete Diário entre 1999 e 2002.



SERVIÇO

O quê: Exposição ‘Olhai o Pampa’, do fotógrafo Otávio Teixeira

Quando: De 31 de janeiro a 24 de março

Visitação: De terças a sextas-feiras, das 10h às 19h; aos sábados, das 11h às 18h

Onde: Sala O Arquipélago, no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo

(Rua dos Andradas, 1.223, Centro Histórico, Porto Alegre



Fonte: Ascom CEEE