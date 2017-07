Exposição relembra a passagem da Tocha Olímpica pelo RS

As 28 cidades do Rio Grande do Sul que viram a Tocha Olímpica desfilar em 2016, antes dos Jogos do Rio, estão homenageadas em uma exposição lançada na segunda-feira (3) na Assembleia Legislativa. São registros de atletas, autoridades e dezenas de outros gaúchos que tiveram a honra de carregar a chama que representa o maior evento esportivo do planeta.

A proposição é do deputado Juvir Costella (PMDB), que durante a peregrinação ocupava o posto de secretário estadual do Turismo, Esporte e Lazer.

“Como então secretário, acompanhei de perto o cortejo nos 28 municípios que vivenciaram esse momento histórico para todos nós e que agora serão relembrados”, lembrou o parlamentar no discurso de abertura da exposição. As fotografas ficam na AL até dia 9 de julho, o mesmo período que a Tocha esteve no Estado no ano passado.

O símbolo de paz e união entre os povos foi conduzido em solo gaúcho por 617 pessoas, percorrendo 2,5 mil quilômetros em sete dias. A Tocha passou por Erechim, Passo Fundo, São Miguel das Missões, Santo Ângelo, Ijuí, Cruz Alta, Encantado, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Sepé, Caçapava do Sul, Canguçu, Rio Grande, Pelotas, São Lourenço do Sul, Camaquã, Guaíba, Porto Alegre, Canoas, Esteio, Novo Hamburgo, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Torres.

As mesmas cidades serão revisitadas a partir das próximas semanas tanto com a exposição quanto a tocha.

Por Egui Baldasso

Foto: Arquivo/Comunicação da Prefeitura