Delegado da Receita Federal visitou Caçapava

Na manhã de terça-feira, dia 26, o delegado da Receita Federal em Santa Maria, auditor-fiscal Alexandre Zorzo Righes, esteve em Caçapava do Sul para visitar a Agência local e conhecer sua equipe.

Esta é a primeira visita do novo delegado à cidade após sua posse, ocorrida em dezembro do ano passado. Acompanhado do agente local, Fábio Burch Salvador, Alexandre deu uma volta pelo Centro e esteve no Forte D. Pedro II.

Conversa com o prefeito

Ainda na mesma manhã, Alexandre e Fábio foram recebidos pelo prefeito Giovani Amestoy e pelo Procurador Geral do Município, Luciano Pavanatto.

No encontro, o prefeito falou sobre a importância da parceria entre o município e a Receita Federal e agradeceu pelos três veículos que foram destinados ao município em 2021, além do lote de brinquedos, aparelhos, utensílios e outros itens recentemente entregues às escolas infantis da cidade.

Alexandre Righes falou dos pedidos de destinação de veículos e produtos apreendidos em ações de combate ao contrabando e ao descaminho ainda pendentes junto à Delegacia, e reafirmou seu desejo de contribuir, sempre que possível, para um melhor atendimento por parte do poder público à população caçapavana.

17 milhões de declarações

Até quarta-feira, haviam sido entregues 17 milhões de declarações do IRPF 2022 em todo o Brasil. A expectativa é de que, este ano, o total chegue a 34 milhões.

No Rio Grande do Sul, foram 1,2 milhão de declarações – metade da estimativa total deste ano para o Estado.

Em Caçapava do Sul, 2.611 cidadãos já declararam o IRPF este ano. O total esperado é de 5.800.

Em Santana da Boa Vista, temos, até agora, as declarações de 309 pessoas, ou seja, aproxima-se da metade dos 760 declarantes esperados para 2022.

Medalha do Exército Brasileiro

A Superintendência da Receita Federal na 10ª Região Fiscal (ou seja, a administração do órgão em todo o Rio Grande do Sul) foi agraciada, nas cerimônias no Dia do Exército, com a Medalha do Exército Brasileiro.

O analista-tributário Carlos Alberto Tisott, chefe do Serviço de Gestão de Mercadorias Apreendidas, foi quem recebeu a medalha, considerando destacada ação em prol do Comando Militar do Sul e Força Terrestre.

Tissot ressaltou que a medalha representa o reconhecimento da competência, do esforço e do profissionalismo de todos os servidores públicos que trabalham na área de Mercadorias Apreendidas da Divisão de Logística na 10ª Região Fiscal. Esteve presente na cerimônia o superintendente-substituto da RF10, Ademir Gomes de Oliveira.