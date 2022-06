Destinação do IRPF em Caçapava registra crescimento de 37%

Este ano, a soma total das destinações feitas nas declarações do IRPF 2022 ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança de Caçapava do Sul foi de R$ 38.014,06.

O valor representa um aumento de 37,45% na comparação com o ano passado, que foi de R$ 27.654,91. Em 2020, haviam sido aproximadamente R$ 25 mil.

Com isso, os caçapavanos acabam de ultrapassar a marca dos 10% do potencial de destinações da cidade (que é próximo de R$ 320 mil).

Caçapava ainda não possui um Fundo do Idoso, mas os vereadores e o prefeito vêm trabalhando para regularizá-lo até a declaração do ano que vem.

Os primeiros resultados de Santana da Boa Vista

A declaração do IRPF 2022 marca também outro momento importante na história das destinações: pela primeira vez, Santana da Boa Vista figura com os Fundos da Criança e do Idoso.

Os resultados deste primeiro ano são os seguintes:

Para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foram destinados R$ 3.241,29, valor próximo de 10% da margem destinável sobre o Imposto de Renda dos moradores locais.

Já para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, o resultado foi bem melhor: R$ 7.309,46, pouco mais de 20% do potencial da cidade.

Repasse das destinações de IRPF será em julho

Este ano, o prazo para as Prefeituras estarem com as contas bancárias dos fundos da Criança e do Idoso ativas para receberem o repasse das destinações feitas na declaração do Imposto de Renda vai só até o dia 06 de julho.

O repasse dos valores deste ano pela Receita Federal está agendado já para o dia 29 do mesmo mês.

Depois que o dinheiro for depositado nas contas dos Fundos, os respectivos Conselhos gestores, formados por cidadãos de cada localidade, têm a missão de repassá-los às entidades e fiscalizar sua aplicação.

Autorizado Concurso Público com 699 vagas para a Receita Federal

Foi publicada no Diário Oficial da União do dia 13 a Portaria autorizando a realização de concurso público para nomeação em 699 cargos do quadro de pessoal da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Das vagas ofertadas, 230 serão para o cargo de auditor-fiscal e 469 para o cargo de analista-tributário. Todas exigem curso superior (em qualquer área).