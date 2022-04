Prorrogado o prazo do IRPF 2022

A Receita Federal publicou, no Diário Oficial da União, uma Instrução normativa prorrogando para 31 de maio de 2022 o prazo de entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, da Declaração Final de Espólio e Declaração de Saída Definitiva do País.

O imposto a pagar apurado também teve seu vencimento adiado para o final do mês de maio, mas as restituições seguirão o cronograma anterior, sem alteração. As datas permitidas para o débito automático passam a ser 10 de maio, para a primeira cota, e até 31 de maio para as demais.

A prorrogação visa mitigar eventuais efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19 que possam dificultar o preenchimento e envio das declarações, visto que alguns órgãos e empresas ainda não estão com seus serviços de atendimento totalmente normalizados.

Mais de 11 milhões de declarações no Brasil

Até ontem, a Receita Federal havia recebido 11.728.760 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022 em todo o Brasil. A expectativa é de que 34,1 milhões de brasileiros devam declarar o IR este ano.

No Rio Grande do Sul, a estimativa é de que o número de declarações chegue a 2,4 milhões (até agora, foram 750 mil).

Na região

Em Caçapava do Sul, 1.703 pessoas já fizeram o IRPF 2022 (o total esperado fica em torno de 5.850). Em Santana da Boa Vista, foram, até agora, 195 declarantes (de um total estimado em 760).

Quase uma tonelada de cocaína apreendida

A Receita Federal frustrou, na virada do mês, uma tentativa de envio ao exterior de 892 quilos de cocaína no Porto de Santos. A carga tinha como destino o porto de Hamburgo, na Alemanha.

A ação utilizou tecnologia de ponta, com uso dos scanners da Receita Federal, e também o trabalho de um cão de faro durante a inspeção.

Os trabalhos desenvolvidos na operação fazem parte das ações de vigilância e repressão a ilícitos aduaneiros, realizadas pela Receita Federal, reforçando a presença fiscal e aumentando a percepção de risco.

Após a localização da droga, a Polícia Federal foi acionada para realizar o trabalho de perícia no local e participar, de forma integrada, do restante da operação.

A droga apreendida ficará sob a guarda da Polícia Federal, que prosseguirá com as investigações a partir de informações da Receita Federal.

Vereadores aderiram à campanha

Nos últimos dias, recebemos com satisfação a informação de que os vereadores de Caçapava do Sul, de diferentes partidos, vêm engajando-se na divulgação da pauta do Imposto Solidário.

Essa atitude demonstra espírito solidário e compreensão da importância do papel de cada um como agente público na promoção do bem estar do povo caçapavano.

Lembrando sempre: destinar parte do teu Imposto de Renda aos Fundos dos Direitos de Criança e do Adolescente, e aos Fundos do Idoso é simples e não gera nenhum custo adicional ao cidadão.