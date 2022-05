Receita Federal arrecadou mais de R$ 164 bilhões em março

A arrecadação total das Receitas Federais atingiu, em março de 2022, o valor de R$ 164 bilhões e 147 milhões, registrando acréscimo real (IPCA) de 6,92% em relação a março de 2021.

Lembrando sempre: “acréscimo real” é o crescimento dos valores, descontada a inflação.

Melhor resultado em 22 anos

No período acumulado de janeiro a março de 2022, a arrecadação alcançou o valor de R$ 548 bilhões e 132 milhões, representando um acréscimo pelo IPCA de 11,08%.

Este foi o nosso melhor desempenho arrecadatório desde 2000, tanto para o mês de março quanto para o trimestre.

Os principais indicadores

O acréscimo observado no período pode ser explicado, principalmente, pelo crescimento dos recolhimentos, em especial de IRPJ e CSLL.

O Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido totalizaram uma arrecadação de R$ 34 bilhões, com crescimento real de 24,73%.

O IRRF – Rendimentos do Trabalho teve arrecadação de R$ 16 bilhões, com acréscimo real de 17,99%. E a Receita Previdenciária teve arrecadação de R$ 42 bilhões, com acréscimo real de 3,99%.

No acumulado de janeiro a março, temos ainda os recolhimentos de PIS/Pasep e Cofins, que somaram R$ 103 bilhões, representando um crescimento real de 5,4% na comparação com o ano passado.

Imposto Solidário em Santana da Boa Vista

Na noite de segunda-feira, dia 2 de maio, a Câmara Municipal de Santana da Boa Vista abriu espaço para que eu fizesse uma apresentação a respeito do Imposto Solidário. Ocupei a tribuna, na condição de agente da Receita Federal, falando sobre destinação do Imposto de Renda de Pessoa Física e respondendo às perguntas dos parlamentares.

Neste ano de 2022, pela primeira vez em sua história, a cidade de Santana da Boa Vista conta com os fundos municipais – da Criança e do Idoso – para receber recursos.

Todos os nove vereadores da cidade estavam presentes e todos manifestaram apoio à campanha, receberam os cartazes dela e fizeram fotos e postagens a respeito do assunto em suas redes sociais.

Boletim do IRPF

No Brasil inteiro, foram entregues quase 19 milhões de declarações do IRPF 2022. O total esperado para este ano é de 34 milhões.

Em Caçapava do Sul, até agora, 2.797 pessoas fizeram suas declarações do Imposto de Renda. O número de declarantes estimado para 2022 na cidade é de 5.850.

Já em Santana da Boa Vista, até agora, foram 320 declarações. Estamos quase chegando à metade dos aproximadamente 760 declarantes esperados para 2022.