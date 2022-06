Resultados preliminares da Campanha Destinação

Nesta semana, o Sescon-RS pediu à Superintendência da Receita Federal na 10ª Região Fiscal os dados da destinação de IRPF 2022 aos Fundos da Criança e do Idoso aqui no Rio Grande do Sul.

Nós ainda não temos os dados definitivos, mas, em um levantamento preliminar das destinações feitas diretamente na declaração, temos um resultado bem animador:

Acréscimo de 25% das destinações aos Fundos da Criança e do Adolescente, passando de R$ 14,8 milhões no ano passado para R$ 18,6 milhões agora.

E um acréscimo ainda maior, de 54%, nas destinações aos Fundos do Idoso, que foram de R$ 6,8 milhões em 2021 para R$ 10,5 milhões em 2022.

Ainda não temos os dados detalhados por regiões do Estado e nem os dados específicos aqui do município.

Relp teve mais de 380 mil adesões

Até a sexta-feira, dia 03 de junho, quando se acabou o prazo, 380.322 micro e pequenas empresas em todo o Brasil (incluindo MEIs) haviam feito o pedido de adesão do programa.

Para ser mais exato, 255.695 empresas e 124.627 MEIs aderiram ao Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp) – 50 mil delas só em 31 de maio, dia mais movimentado do sistema.

O Relp deu condições especiais para o parcelamento de dívidas do Simples Nacional contraídas até fevereiro deste ano, com prazos estendidos (até 180 vezes) e descontos (de até 90% nos débitos) para empresas que tiveram perdas de faturamento com a pandemia da Covid-19.

Aqui no Rio Grande do Sul, foram 15.182 empresas e 6.071 microempreendedores individuais (MEI).