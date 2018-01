Família desaparecida é encontrada morta na BR 153

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou segunda-feira, dia 1º, na BR 153, o carro de uma família que estava desaparecida desde domingo (31).



O casal e duas crianças morreram em um acidente na altura do quilômetro 572, em uma curva próximo a Ponte do rio Camaquã, divisa com o município de Bagé.



O veículo, um Toyota Corolla, com placas de Montenegro (RS) trafegava no sentido Caçapava/Bagé, saiu da pista, capotou e caiu em uma ribanceira. Segundo a PRF, as vítimas foram arremessadas para fora do automóvel em um local de difícil acesso.

Foto: PRF / Divulgação