Farmácias Associadas apresenta novidades na linha masculina 

A Revitart For Men, linha masculina de higiene e beleza da Farmácias Associadas, está ganhando três novos produtos: cera estilizadora para cabelos, pomada modeladora para barba e bigode e shampoo 3 em 1, indicado para uso no cabelo, barba e corpo.

A cera para cabelos foi desenvolvida para modelar qualquer tipo de cabelo, com fórmula de cera de abelha que nutre e hidrata os fios, permitindo maior fixação por tempo prolongado. A pomada para barba e bigode mantém o controle dos fios da barba ao longo do dia, protegendo e amaciando a pele e os fios.

Já o shampoo 3 em 1 possui fórmula multifuncional que limpa e condiciona o cabelo, com pH ideal para fechar as cutículas. Todos os produtos possuem fragrância amadeirada.

Além das novidades, a linha conta ainda com espuma de barbear, loção pós barba, gel pós barba, desodorante roll on e gel para cabelo. Os produtos podem ser encontrados nas lojas físicas da Farmácias Associadas no Estado e pelo e-commerce farmaciasassociadas.com.br.

Fonte: Pratica