Farmácias Associadas é destaque em premiação

A Farmácias Associadas foi agraciada com o troféu Parcerias para Excelência na categoria Associativismo, oferecido pelo Laboratório Aché, e que reconhece, certifica e premia parceiros de qualidade e excelência operacional. A cerimônia de entrega do prêmio ocorreu na última quarta-feira

(22), em São Paulo.

Criado em 2007, o prêmio Parcerias para a Excelência tem por objetivo reconhecer companhias que possibilitam o desenvolvimento e a geração de vantagens competitivas, alinhado com a crença no valor que as parcerias geram, visando à melhoria contínua, inovação e sustentabilidade nos negócios. Na entrega do prêmio, a Farmácias Associadas foi representada pelo diretor executivo comercial Jaime Moreira.

Fonte: Praticom