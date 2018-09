O prazo de inscrição ao técnico tributário, vai até as 18 horas do dia 24

Foto: Divulgação



A Secretaria da Fazenda abre o prazo de inscrições para dois concursos públicos com a oferta de 100 novas vagas no seu quadro funcional. Já nesta segunda-feira (10), a partir das 10h, será possível se cadastrar ao processo de seleção para o cargo de técnico tributário da Receita Estadual, para qual é exigida a formação em nível superior em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação.



O prazo de inscrição ao técnico tributário, cuja remuneração inicial é de R$ 9.300 vai até as 18h do dia 24. Das 50 vagas disponíveis para função, 10% são reservadas para candidatos com deficiência. Outras oito vagas são destinadas a concorrentes que se declaram negros ou pardos. As demais 37 vagas são para a ampla concorrência.

As provas estão previstas para ocorrer no dia 2 de dezembro (nos dois turnos). Para fazer a inscrição, o candidato precisa acessar o seguinte endereço eletrônico. A taxa de R$ 187,77. A última nomeação para o cargo ocorreu no final de 2016, quando 50 aprovados no último concurso foram chamados.

NOVA FUNÇÃO

Uma das novidades na recomposição dos quadros da Fazenda é o concurso para uma nova função, a de assistente administrativo fazendário. São igualmente 50 vagas para o cargo e o prazo de inscrições começa às 10h da próxima quarta-feira (12) e se prolongam até as 18h do dia 26 deste mês.

É exigida a formação no ensino médio (antigo 2º grau) ou curso técnico equivalente. O salário básico é de R$ 3.040. As provas serão realizadas no dia 1º de dezembro, na parte da tarde.

A distribuição das 50 vagas de assistente fazendário igualmente atende a legislação: 37 postos são de concorrência ampla, cinco vagas para deficientes e oito postos para candidatos que se declararem negros ou pardos. As inscrições têm uma taxa de R$ 82,35 e podem ser realizadas no seguinte endereço eletrônico.

Os editais com todas as informações sobre os dois concursos públicos estão publicados na edição do último 31 de agosto do DOE (Diário Oficial do Estado). Para os próximos dias está prevista a publicação do edital prevendo 50 vagas para o cargo de auditor-fiscal da Receita Estadual.



Por Ascom Sefaz