Acidente com vazamento de gás na BR 290

Foto: Reprodução/Full Energy

Os técnicos da Fepam atendem, nesta terça-feira, dia 31, emergência no quilômetro 115, da BR 290. No local, tombou um caminhão que transportava 4.500m³ de Gás Natural Veicular (GNV).



O acidente provocou vazamento do combustível, estancado com o fechamento das válvulas de segurança. Ainda não há estimativa do volume de GNV vazado. Guinchos participam da operação de destombamento do veículo.

Segundo a Ascom/Fepam, o caminhão havia carregado na base de compressão de Esteio e seguia para um posto de combustível no município de Pantano Grande. O acidente ocorreu em Eldorado do Sul, próximo ao posto de pedágio.